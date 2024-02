NBA-Profi Stewart vorübergehend festgenommen

Vor der NBA-Partie zwischen den Phoenix Suns und Detroit Pistons kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ein Profi wird vorübergehend festgenommen. Der Coach der Pistons übt Kritik am gegnerischen Team.

ARCHIV – Isaiah Stewart ist nach einer Auseinandersetzung mit einem gegnerischen Spieler vorläufig festgenommen worden. Foto: Carlos Osorio/AP/dpa

Phoenix (dpa). Basketball-Profi Isaiah Stewart vom NBA-Team Detroit Pistons ist einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge nach einer Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler wegen Körperverletzung vorübergehend festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei von Phoenix habe der 22-Jährige eine Vorladung erhalten und sei freigelassen worden, berichtete AP über den Vorfall.

Drew Eubanks, Center der Phoenix Suns, sagte, dass es vor der Partie beider Teams beim Eintreffen an der Arena zu der Auseinandersetzung gekommen sei. Stewart habe ihn geschlagen, Sicherheitskräfte seien eingeschritten. «Wir sammeln Informationen, was passiert ist und was es ausgelöst hat und arbeiten mit der NBA und den örtlichen Behörden zusammen», teilten die Pistons mit.

Die Suns äußerten sich ebenfalls: «Die Attacke auf Drew Eubanks war grundlos, Gewaltakte wie dieser sind nicht zu akzeptieren.» Detroits Coach Monty Williams kritisierte das Heimteam daraufhin und nannte dieses Statement «unverantwortlich», da noch nicht alle Informationen vorlägen. Er verwies auf eine Untersuchung durch die NBA. «Danach kannst du ein Statement machen», sagte Williams.

Stewart spielt in seiner vierten Saison in der besten Basketball-Liga der Welt. Er war 2021 nach einer Auseinandersetzung mit Superstar LeBron James auf dem Parkett für zwei Spiele gesperrt worden. James erhielt damals eine Sperre von einem Spiel.