NBA-Profi Schröder: Impfen „eine schwierige Sache für mich“

„Das mit dem Impfen, das ist eine schwierige Sache für mich“, sagte der NBA-Profi der Los Angeles Lakers in einem Gespräch mit deutschen Medien. „Ich bin einer, der nicht gerne Schmerzmittel nimmt und diese ganzen Sachen. Ich versuche, da immer ohne diese ganzen Sachen auszukommen.“

Wegen eines positiv getesteten Menschen in seinem direkten Umfeld musste Schröder in dieser Saison bereits einmal in Quarantäne und konnte in dieser Zeit nicht spielen. „Ich könnte das nicht noch mal machen. Wenn das jetzt so passieren würde, dann würde ich halt eine Series komplett aussetzen zum Beispiel“, erklärte der 27 Jahre alte Braunschweiger. „Das ist die eine Sache, warum ich überlege, überhaupt geimpft zu werden. Das könnte ich halt mit mir selber auch nicht ausmachen. Deswegen bin ich die ganze Zeit am überlegen und spreche mit meiner Familie, was soll ich machen.“

Sorgen um eine Ansteckung mache er sich keine. „Mehr als unsere Sicherheit kannst du nicht haben. Mehr Sicherheit geht nicht, deswegen mache ich mir keine Sorgen“, sagte Schröder, der mit den Lakers derzeit in Dallas ist. „Ich bin bei meiner Familie, die sind in meinem Haus, und ich bin jetzt hier im Hotel, bleibe auch im Hotel, werde zwei Mal am Tag getestet. Da gibt es kein Risiko.“

Mit Ausnahme von ihm selbst und LeBron James seien inzwischen alle Profis der Lakers geimpft, sagte Schröder zunächst. Wenig später sagte er aber, er sei nicht sicher, ob das stimme oder ob noch weitere Profis bislang auf eine Impfung gegen das Coronavirus verzichtet haben. Viele seiner Mitspieler wollten durch eine Impfung wieder mehr Möglichkeiten im Alltag haben. „Verstehe ich auch, respektiere ich auch. Aber Leute müssen auch respektieren, wenn du es nicht machen willst. Ganz einfach.“

Die Lakers wollten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht klarstellen, wie viele Spieler aus dem Kader des Titelverteidigers bereits geimpft sind und wer darauf verzichtet hat. Man gebe keine medizinischen Informationen über die Spieler heraus.

