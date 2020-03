NBA-Profi Kleber: Saisonabbruch „moralisch der richtige Weg“

Mainz

Basketballprofi Maxi Kleber hat sich angesichts der weltweiten Coronavirus-Krise für einen Saisonabbruch in der NBA und auch in der Bundesliga ausgesprochen.

„Wenn es kein Gefahrenpotenzial gibt und man die Saison irgendwie fortsetzen kann, dann könnte man das auch vertreten. Aber die Situation sehe ich momentan persönlich einfach nicht“, sagte der 28-Jährige von den Dallas Mavericks im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF mit Blick auf die NBA. Deswegen sei es für ihn „realistisch und könnte durchaus passieren, dass die Saison einfach abgesagt wird – was, glaube ich, moralisch auch der richtige Weg wäre“.

Die Profiliga NBA hatte Mitte März eine Spielpause von „mindestens 30 Tagen“ verkündet. Dies entspricht etwa dem Rest der regulären Saison, die bis zum 15. April angesetzt ist. Vom 18. April an stünden die Playoffs an, die Finalspiele sollten am 4. Juni beginnen.

Auch in der deutschen Basketball-Bundesliga müsste die Saison beendet werden, findet Kleber, der täglich mit seiner Familie in Würzburg telefoniert und die Situation in der Heimat genau verfolgt. „In Deutschland wäre es besser, wenn man die Saison absagen würde“, sagte der Nationalspieler. „Viele Spieler sind schon abgereist, und die kleinen Vereine können sich das auch nicht leisten momentan. Das ist dann eine Art Wettbewerbsverzerrung“, erklärte der NBA-Profi. Er glaube, „dass man die Saison realistisch nicht fortsetzen kann“.

Die Corona-Krise macht Kleber große Sorgen, obwohl er selbst und seine Familie gesund sind. „Wir haben hier in den USA mehr Fälle als in China und Italien. Daher ist das schon beängstigend“, meinte Kleber, der seit 2017 für die Mavericks am Ball ist. „Die Zahlen springen gerade in die Höhe hier in den USA.“

Derzeit könne er sich in Dallas nur mit Kraft- und ein bisschen Konditionstraining fit halten. „Seit über zwei Wochen habe ich jetzt keinen Ball mehr in der Hand gehabt und nicht mehr geworfen.“ Dies sei wohl „die längste Zeit in meinem Leben – seitdem ich Basketball spiele“.