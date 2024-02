NBA-Niederlagen für Wagner-Brüder und Kleber

Die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner verlieren mit den Orlando Magic. Maxi Kleber und die Dallas Mavericks können ebenfalls nicht gewinnen. Nikola Jokic dagegen ist weiter in Topform.

Orlando Magic Center Moritz Wagner (r) verbuchte zwei Zähler und fünf Rebounds. Foto: Hakim Wright Sr./AP/dpa

Atlanta (dpa). Die Orlando Magic um die deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben in der NBA nach zuvor drei Siegen wieder verloren. Gegen die Atlanta Hawk unterlag das Team am Sonntag 92:109. Franz Wagner war mit 19 Zählern bester Werfer für Orlando, die erstmals in dieser Saison auf den erkrankten Paolo Banchero verzichten mussten. Wagner kam zudem auf acht Rebounds und fünf Vorlagen. Sein älterer Bruder Moritz Wagner verbuchte zwei Zähler und fünf Rebounds. Für die Gastgeber war es der erste Sieg nach zuvor drei Pleiten.

Auch Maxi Kleber ging in der besten Basketball-Liga der Welt als Verlierer vom Feld. Mit den Dallas Mavericks gab es ein 111:133 gegen die Indiana Pacers. Die 33 Punkte von Luka Doncic und 29 Zähler von Kyrie Irving waren zu wenig für Dallas. Kleber kam in 25 Minuten von der Bank auf drei Punkte.

Der serbische Star Nikola Jokic überragte dagegen mit seinem dritten Triple-Double in Serie. Beim 119:103 der Denver Nuggets gegen die Golden State Warriors verbuchte er 32 Punkte, 16 Rebounds und 16 Vorlagen. Zweistellige Werte in den wichtigsten Statistik-Kategorien gelangen ihm damit zum bereits 18. Mal in dieser Saison.