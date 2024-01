NBA-Coach stirbt nach Herzinfarkt: Warriors-Spiel verschoben

ARCHIV – Auch Stephen Curry, Superstar der Golden State Warriors, trauert um Dejan Milojevic. Foto: Loren Elliott/AP/dpa

Salt Lake City (dpa) – Die Golden State Warriors aus der NBA trauern um ihren Assistenztrainer Dejan Milojević, der an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben ist.

Wie das Team um Superstar Stephen Curry mitteilte, sei der 46 Jahre alte Serbe nach dem medizinischen Notfall bei einem Mannschaftsessen in Salt Lake City am Abend zuvor ins Krankenhaus gekommen und behandelt worden und am Morgen gestorben.

Die NBA hatte die für Mittwochabend (Ortszeit) angesetzte Basketball-Partie der Warriors bei den Utah Jazz schon Stunden vor Bekanntgabe des Todes auf unbestimmte Zeit verschoben.

«Wir sind am Boden zerstört nach dem plötzlichen Tod von Dejan», sagte Warriors-Trainer Steve Kerr laut Mitteilung. Milojević arbeitete in seiner dritten Saison für die Mannschaft und war in Fachkreisen vor allem dafür bekannt, großen Anteil an der Entwicklung von Nikola Jokić von den Denver Nuggets gehabt zu haben. Auch Jokić kommt aus Serbien und war in den vergangenen Jahren zwei Mal wertvollster Spieler der Liga. NBA-Boss Adam Silver sprach der Familie von Milojević sein Beileid aus und bezeichnete ihn als «beliebten Kollegen und guten Freund».