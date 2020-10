NBA wird Draft am 18. November virtuell abhalten

Demnach werden NBA-Chef Adam Silver und sein Vertreter Mark Tatum am 18. November in den ESPN-Studios in Connecticut die Namen der ausgewählten Spieler verlesen. Diese werden nicht wie üblich an einem Ort versammelt sein, sondern von zu Hause zugeschaltet. Ähnlich verfuhren in diesem Jahr bereits die anderen großen Sportligen in den USA wie die NHL, NFL und MLB.

Ursprünglich sollte der NBA-Draft wie gewohnt im Juni stattfinden, wegen der Corona-Pandemie und der damals ungewissen Fortsetzung der unterbrochenen NBA-Saison war er verschoben worden.

Der Draft ist die jährlich stattfindende, größte Talentebörse in den nordamerikanischen Profiligen, bei dem in der Regel die schwächsten Teams des Vorjahres als erste die verheißungsvollsten Talente auswählen dürfen. In der NBA haben die Minnesota Timberwolves die diesjährige Lotterie um den ersten Pick gewonnen. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Zur Zeit wird unter anderem LaMelo Ball, Bruder des 2017 an zweiter Stelle ausgewählten Lonzo Ball, gehandelt.

