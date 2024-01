NBA: Wagner-Brüder gewinnen mit Orlando gegen Phoenix

Weltmeister Franz Wagner hatte gegen die Phoenix Suns nicht seinen besten Abend – am Ende konnte er trotzdem jubeln. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/dpa

Orlando (dpa). Trotz einer durchwachsenen Leistung von Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns um Superstar Kevin Durant gewonnen.

Beim 113:98 traf Wagner nur drei seiner elf Würfe und kam am Ende auf elf Punkte, acht Rebounds und sieben Vorlagen. Sein älterer Bruder Moritz Wagner hatte gute 16 Zähler und 12 Rebounds. Bei den Suns kam Durant nur auf 15 Punkte, die überragenden 44 Zähler von Devin Booker waren zu wenig für die Gäste.

Dennis Schröder kassierte mit den Toronto Raptors eine bittere Niederlage gegen die Atlanta Hawks, die erst 1,3 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Korb zum 126:125 trafen. Saddiq Bay verwandelte einen Abpraller von Trae Young. Bay hatte 26 Zähler, Young war mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer der Partie. Schröder spielte von Beginn an, saß in den letzten beiden Minuten aber auf der Bank und verbuchte am Ende 14 Punkte, 6 Vorlagen und 2 Rebounds für die Raptors.