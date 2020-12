NBA veröffentlicht erste Details des neuen Spielplans

Vor der Partie mit Lakers-Neuzugang Dennis Schröder kommt es am 22. Dezember zum Aufeinandertreffen der Golden State Warriors gegen die Brooklyn Nets. Das teilte die stärkste Basketball-Liga der Welt mit. Den vollständigen Spielplan für die erste Hälfte der durch die Corona-Pandemie auf 72 Partien je Team verkürzten Saison will die NBA am 4. Dezember veröffentlichen.

Die beiden Nationalspieler Daniel Theis und Maxi Kleber haben ihren ersten Auftritt im landesweiten Fernsehen am 23. Dezember. Teis empfängt mit seinen Boston Celtics in einem Duell der Topteams in der Eastern Conference die Milwaukee Bucks. Die Dallas Mavericks mit Kleber sind danach zu Gast bei den Phoenix Suns. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt es dann unter anderem zum Duell der Nets gegen die Celtis und der Mavericks gegen die Lakers.

