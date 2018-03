NBA: verlängern Vertrag von Coach Williams

Die New Orleans Hornets haben den Vertrag von Trainer Monty Williams verlängert. Wie der Basketball-Verein aus der nordamerikanischen Profiliga NBA mitteilte, habe man sich auf eine weitere mehrjährige Zusammenarbeit verständigt.

Foto: Dan Anderson – DPA

Nähere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Medienberichten zufolge läuft der neue Vertrag bis 2016. Williams hatte die Hornets am 7. Juni 2010 als neunter Trainer der Clubgeschichte übernommen. Der 40-Jährige holte mit New Orleans in der vergangenen Saison nur 21 Siege bei 45 Niederlagen und verpasste damit die Playoffs. Zuvor hatte der Club allerdings Starspieler Chris Paul an die LA Clippers abgegeben.