Titelverteidiger Golden State Warriors hat in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus Kalifornien konnte sich im Spitzenspiel gegen die Houston Rockets mit 124:114 durchsetzen. Beim Aufeinandertreffen zwischen den beiden Topteams in der Western Conference fehlten auf beiden Seiten wichtige Leistungsträger. Kevin Durant und James Harden fielen beide verletzungsbedingt aus. Golden State bleibt mit 31 Siegen und acht Niederlagen weiter das beste Team der gesamten Liga.