NBA: Schröder punktlos – Raptors-Coach bedient

Basketball-Star Dennis Schröder verliert mit den Toronto Raptors in der NBA klar – und die Playoffs zunehmend aus den Augen. Siege feiern Daniel Theis und Maximilian Kleber.

New Orleans

Dennis Schröder konnte im Spiel gegen die New Orleans Pelicans keinen Punkt für die Toronto Raptors erzielen. Foto: Erin Hooley/AP/dpa

New Orleans (dpa). Der deutsche Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder (30) hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen ganz bitteren Auftritt erlebt.

Beim 100:138 mit den Toronto Raptors bei den New Orleans Pelicans blieb der deutsche Basketball-Star ohne Punkte und kam auf lediglich 18 Minuten Spielzeit. Bei den Pelicans überragte Brandon Ingram, der 41 Punkte warf, darunter acht Dreier. Für Toronto sind die Playoffs kaum noch zu erreichen.

Raptors-Coach Darko Rajakovic, dessen Team erst am Sonntag nach zweifacher Verlängerung gegen Oklahoma City verloren hatte, war bedient: «Müdigkeit ist Teil dieser Liga, und in dieser Liga gibt es keine Ausreden», sagte er. «Niemand fragt dich, was du gestern gemacht hast. Du hast heute einen Job zu erledigen, und unsere Leistung heute war inakzeptabel, und das ist nicht die Art und Weise, wie wir unser Geschäft angehen wollen.»

Während die Raptors ihre dritte Niederlage in Folge kassierten, durfte Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers zum vierten Mal in Serie jubeln. Beim 149:144 bei den Atlanta Hawks kam der 31 Jahre alte Weltmeister auf neun Punkte und acht Rebounds. Kawhi Leonard (36 Punkte) und James Harden (30 Punkte, 10 Assists) überragten aufseiten der in der Western Conference drittplatzierten Clippers.

Lakers-Star Davis gelingt Triple-Double

Auch für Stadtrivale LA Lakers läuft es derzeit. Das 124:118 bei den Charlotte Hornets war bereits der dritte Sieg in Folge für die in der Western Conference auf Rang neun liegenden Lakers. Anthony Davis überzeugte mit einem sogenannten Triple-Double (26 Punkte, 15 Rebounds, 11 Vorlagen), Superstar LeBron James kam ebenfalls auf 26 Punkte.

14 Zähler steuerte Maximilian Kleber zum 118:102 der Dallas Mavericks bei den Philadelphia 76ers bei. Top-Scorer bei den Mavs war Superstar Kyrie Irving, der zuletzt sechs Spiele wegen einer Daumenverletzung gefehlt hatte und prompt auf 23 Punkte und acht Assists kam. In der Western Conference liegt Dallas auf Platz acht.

Unter anderem dank Superstar Stephen Curry (29 Punkte) und Jonathan Kaminga (28) gewannen die in dieser Saison oft enttäuschenden Golden State Warriors eine umkämpfte Partie gegen die Brooklyn Nets mit 109:98. Curry sprach danach von einem «hässlichen Spiel», das beide Seite geführt hätten.