NBA: Schröder gewinnt mit Nets erneut gegen Ex-Team

Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit den Brooklyn Nets auch das zweite Duell innerhalb weniger Tage gegen sein früheres Team Atlanta Hawks gewonnen. Die Nets siegten mit 114:102, zwei Tage zuvor hatten sie sich mit 124:97 durchgesetzt.

Brooklyn (dpa). Schröder steuerte 14 Punkte und acht Assists zum erneuten Sieg der Nets bei, traf allerdings nur vier seiner 13 Würfe aus dem Feld. Bester Werfer Brooklyns war Mikal Bridges mit 38 Punkten.

Brooklyn rückt mit dem 24. Saisonsieg bis auf zwei Siege an die Hawks heran, die aktuell den zehnten Platz in der Eastern Conference belegen, der als letzter noch für die Teilnahme am Play-in-Turnier für die Playoffs berechtigt. Atlanta muss wegen einer Fingerverletzung noch einige Wochen auf seinen Starspieler Trae Young verzichten.