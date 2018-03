NBA: Philadelphia erzwingt siebtes Spiel gegen Boston

Das Basketball-Team der Philadelphia 76ers hat im Kampf um den Einzug ins Playoff-Finale der Eastern Conference der NBA ein siebtes Spiel gegen die Boston Celtics erzwungen.

Die 76ers gewannen die sechste Partie gegen die Celtics mit 82:75 und glichen damit in der Best-of-Seven-Serie zum 3:3 aus. Jrue Holiday war mit 20 Punkten bester Werfer aufseiten des Siegers. Paul Pierce (24) und Kevin Garnett (20) konnten als erfolgreichste Korbschützen für Boston die Niederlage nicht verhindern. Das entscheidende siebte Spiel findet am Samstag in Boston statt.