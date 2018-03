NBA: Nowitzki verliert mit Dallas gegen New York

Aus unserem Archiv

Dallas

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich am den New York Knicks mit 96:100 geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger kam auf fünf Punkte. Jungstar Dennis Schröder verbuchte mit den Atlanta Hawks ebenfalls die dritte Niederlage hintereinander. Das Team aus dem US-Staat Georgia unterlag auswärts gegen die Los Angeles Lakers 113:132. Der 24-jährige Braunschweiger war mit 27 Punkten der erfolgreichste Punktesammler im Spiel.