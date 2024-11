NBA: Nächster Sieg für Schröder – da Silva überzeugt

Anzeige

New York (dpa). Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und seine Brooklyn Nets haben in der NBA den nächsten Erfolg gefeiert. Das Team aus New York City setzte sich zu Hause gegen die Chicago Bulls mit 120:112 durch. Schröder blieb diesmal nach zuletzt starken Leistungen unter seinen Möglichkeiten und verbuchte aufgrund einer schwachen Trefferquote lediglich neun Punkte, gab aber sieben Assists. Für die Nets war es der zweite Sieg in Folge und der dritte in den vergangenen vier Spielen. Bester Werfer bei Brooklyn war Cam Thomas mit 32 Punkten.

Ohne ihren verletzten Topstar Paolo Banchero kassierten die Orlando Magic um die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie Erstrundenpick Tristan da Silva unterdessen eine Niederlage. Orlando verlor bei den stark in die Saison gestarteten Cleveland Cavaliers mit 109:120. In Abwesenheit Bancheros, der mit einem Bauchmuskelriss einige Wochen ausfallen wird, avancierte Jalen Suggs mit 28 Punkten zum besten Spieler bei den Magic.

Bestes NBA-Spiel von Tristan da Silva

Franz Wagner tat sich schwer und verwandelte nur 8 seiner 19 Würfe aus dem Feld und nur einen seiner drei Freiwürfe. Am Ende standen 17 Punkte für den 23-Jährigen zu Buche. Bruder Moritz kam auf 14 Zähler. Sein bislang bestes Spiel in der NBA lieferte da Silva ab: Der gebürtige Münchner, der von Orlando im vergangenen Draft an 18. Stelle ausgewählt worden war, kam als Bankspieler auf 17 Punkte.

Grund zur Freude hatten derweil die beiden anderen deutschen NBA-Profis Daniel Theis und Ariel Hukporti. Weltmeister Theis feierte mit den New Orleans Pelicans einen 125:118-Sieg gegen die Indiana Pacers, der Center kam dabei von der Bank und steuerte in 13 Minuten Einsatzzeit drei Punkte und starke fünf Rebounds bei. NBA-Neuling Hukporti sammelt weiter erste Spielzeit bei den New York Knicks, beim 128:98-Auswärtssieg gegen die Detroit Pistons kam er fünf Minuten zum Einsatz.