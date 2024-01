NBA: Mavericks verlieren – Raptors überrollen Heat

Ist wieder im Spiel: Mavericks-Guard Luka Doncic. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Los Angeles (dpa). Die Dallas Mavericks mit dem Würzburger Maxi Kleber haben beim Comeback von Luka Doncic ihr Auswärtsspiel bei den Los Angeles Lakers verloren. Nach drei Spielen ohne den am Sprunggelenk verletzten Slowenen unterlagen die Mavericks 110:127.

Kommt gegen die Mavericks auf 28 Zähler und 12 Rebounds: Anthony Davis. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Doncic kam in LA auf ein Triple Double aus 33 Punkten, 13 Rebounds und 10 Vorlagen, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Kleber verbuchte sechs Punkte und drei Vorlagen. Für den 31-Jährigen war es das erst dritte Spiel nach monatelanger Verletzungspause.

Die Toronto Raptors sorgen für den höchsten Halbzeit-Rückstand in der Geschichte der Miami Heat. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Beim NBA-Rekordmeister war D'Angelo Russell mit 29 Punkten am erfolgreichsten. Anthony Davis kam auf 28 Zähler und 12 Rebounds, Superstar LeBron James traf für 25 Punkte.

Schröders Raptors siegen

Alperen Sengun (28) zieht gegen Julius Randle (30) zum Korb. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

In einer der früheren Partien sorgten die Toronto Raptors um Weltmeister Dennis Schröder für den höchsten Halbzeit-Rückstand in der Geschichte der Miami Heat. Die Kanadier führten zur Pause mit 35 Punkten Vorsprung und gewannen das Spiel am Ende 121:97. Schröder kam auf neun Punkte und sechs Vorlagen, bester Mann war Gary Trent Jr. mit 28 Punkten für die Raptors.

Die Orlando Magic verlieren bei den Atlanta Hawk. Foto: John Bazemore/AP/dpa

«Wir haben sehr viele Dreier getroffen und den Ball echt extrem krass bewegt», sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. «In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen, aber es war heute auch echt viel los.»

Raptors-Trainer Darko Rajaković sei stark belastet gewesen, weil er gut befreundet gewesen sei mit dem am Morgen an den Folgen eines Herzinfarkts verstorbenen Darko Rajaković, einem Assistenztrainer der Golden State Warriors. Erschwerend sei dann hinzu gekommen, dass das Team ohne Stammkraft Pascal Siakam gespielt habe. Der letzte Startspieler aus der Meister-Mannschaft 2019 wechselt zu den Indiana Pacers.

Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks einen 109:94-Erfolg gegen die Houston Rockets und steuerte sieben Punkte und elf Rebounds bei. Die Orlando Magic verloren ohne die Wagner-Brüder 104:106 bei den Atlanta Hawk. Franz Wagner ist verletzt, Moritz Wagner wurde von Trainer Jamahl Mosley die zweite Partie in Serie gar nicht eingesetzt.