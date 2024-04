Miami

Basketball

NBA: Knicks mit dritter Niederlage in Serie

Von dpa

i Die New York Knicks unterlagen Miami Heat mit 99:109. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Den New York Knicks geht am Ende einer langen NBA-Hauptrunde die Luft aus. Zum dritten Mal in Serie verliert das Team von Isaiah Hartenstein, in der engen Eastern Conference hat das schnell Folgen.