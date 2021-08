NBA: Houston Rockets verpflichten Daniel Theis

Details zum Vertrag ließen die Rockets offen. Zuletzt hatte ESPN unter Berufung auf den Agenten von Theis berichtet, dass sich der 29 Jahre alte Center mit Houston auf einen Vierjahreskontrakt geeinigt habe.

„Daniel ist ein vielseitiger Center, der Einfluss an beiden Enden des Felds hat“, sagte Rockets General Manager Rafael Stone. Theis war in der vergangenen Saison von den Boston Celtics zu den Chicago Bulls geschickt worden.

Drei weitere deutsche Profis, die zuletzt in der NBA spielten, können derzeit als so genannte Free Agents über einen neuen Kontrakt verhandeln: Prominentester Nationalspieler ist Dennis Schröder, der für die Los Angeles Lakers aufgelaufen war. Zudem trifft dies auch auf Isaac Bonga und Isaiah Hartenstein zu. Moritz Wagner einigte sich Medienberichten zufolge zuletzt auf einen neuen Vertrag bei seinem bisherigen Team der Orlando Magic. Er würde damit kommende Saison an der Seite seines Bruders und NBA-Neuling Franz Wagner spielen.

© dpa-infocom, dpa:210808-99-764991/2