Toronto

Basketball

NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zum Sieg gegen Toronto

Von dpa

i ARCHIV - Franz Wagner (r) führte seine Orlando Magic gegen die Toronto Raptors zum Sieg. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/dpa

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA befinden sich die Orlando Magic als Fünfter im Osten weiter auf direktem Weg in die Playoffs. Gegen die Toronto Raptors gewann das Team auch dank Weltmeister Franz Wagner am Freitag (Ortszeit) mit 113:103.