NBA: Denver bleibt vor Dallas

Die Entscheidung über den Playoff-Gegner der Dallas Mavericks fällt erst am letzten Spieltag. Die Denver Nuggets gewannen bei Oklahoma City Thunder mit 106:101 und verteidigten in der Western Conference der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA damit ihren sechsten Platz.

Ty Lawson (r) erzielte 25 Punkte beim Sieg der Denver Nuggets.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Point Guard Ty Lawson führte die Nuggets mit 25 Punkten zum Erfolg gegen die bereits als Nummer zwei im Westen feststehenden Thunder. Bei Oklahoma kam Kevin Durant auf 32 Zähler.

Denver genügt damit am letzten Spieltag in der Nacht zum Freitag ein Sieg gegen Minnesota oder eine Niederlage von Dirk Nowitzkis «Mavs» in Atlanta, um den sechsten Rang zu behaupten. Dann würde das Team von Trainer George Karl auf die Los Angeles Lakers treffen. Verliert Denver und Dallas gewinnt, beenden die Mavericks die Saison als Sechster und messen sich mit den Lakers. Die Nuggets würden als Siebter dann erneut auf Oklahoma treffen.