NBA: 76ers-Eigentümer verteilen Gratis-Tickets

Philadelphia (dpa) – Am Ende feierten die Fans der New York Knicks in Philadelphia den Einzug in die nächste Runde der Playoffs – ganz so viele wie bei der vorherigen Partie konnten diesmal aber nicht dabei sein.

Am vergangenen Sonntag hatten die Knicks-Anhänger auswärts noch für Heimspielatmosphäre und entsprechende Verärgerung bei den Profis der Philadelphia 76ers gesorgt. Um das in Spiel sechs der umkämpften Serie zu verhindern, kauften die Eigentümer der 76ers dieses Mal 2000 Tickets auf dem Zweitmarkt und verteilten sie kostenlos an lokale Einrichtungen.

Angefeuert von ihren Fans um Schauspieler Bradley Cooper kamen die 76ers zwar nach einem 22-Punkte-Rückstand zurück und gingen sogar mit bis zu zehn Punkten in Führung. Die Niederlage und das Aus abwenden konnten sie aber nicht. Schlecht für die Fans der Knicks: Zur Spielstätte des nächstens Gegners, der Indiana Pacers, sind es mit dem Auto mindestens elf Stunden Fahrt – und nicht bloß zwei wie nach Philadelphia.