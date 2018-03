Aus unserem Archiv

Brüssel

Die Nato will sich zu Spekulationen um den Aufenthaltsort des früheren libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi nicht äußern. Gaddafi soll möglicherweise mit einem großen Fahrzeugkonvoi nach Niger geflohen sein. Die Verfolgung von Mitgliedern des früheren libyschen Regimes sei keine Aufgabe der Nato, sagte ein Nato-Militärsprecher in Neapel. Arabische Sender spekulierten, dass der bisherige Machthaber mit dem Konvoi sein Land verlassen haben könnte. Al-Dschasira hatte berichtet, Gaddafi sei noch in Libyen und ihmm gehe es gut.