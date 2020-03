Vor Auslosung

Nations League: Löw und DFB-Team droht nächstes Hammerlos

Joachim Löw steckt mitten in den Vorbereitungen für den schwierigen Countdown zur Fußball-EM in diesem Sommer. Für einen Tag muss der Bundestrainer aber schon an den Herbst denken. In Amsterdam wird die Nations League ausgelost. Und es könnte wieder knüppeldick kommen.

Lesezeit: 3 Minuten