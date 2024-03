Hamburg (dpa). Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat am Dienstag die Beach-Nationalteams für die Saison 2024 benannt. Demnach erhalten drei Frauen- und zwei Männerteams den Nationalmannschaftsstatus, wodurch sie zusätzlich durch den DVV gefördert werden. 2023 waren es noch vier Frauen- sowie drei Männer-Duos gewesen.

Die Frauen werden angeführt von den deutschen Meisterinnen und WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann, die ebenso wie Laura Ludwig und Louisa Lippmann in Hamburg trainieren. Karla Borger und Sandra Ittlinger dagegen haben ihren Trainingsschwerpunkt in Stuttgart. Am DVV-Bundesstützpunkt Hamburg sind auch die Männerteams Nils Ehlers/Clemens Wickler und Lukas Pfretzschner/Sven Winter beheimatet.

Höhepunkt in diesem Jahr sind auch für die Beach-Volleyballer die Olympischen Spiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August. Bis zum 10. Juni können die Teams noch Punkte sammeln, um sich über die Weltrangliste zu qualifizieren. Zudem wird ein Startplatz für Olympia beim Finale des Nations Cups vom 13. bis 23. Juni ausgespielt. Laura Ludwig strebt dabei ihre fünfte Teilnahme an Olympischen Spielen an.