Nationalspieler Undav wird Vater

Für den Stuttgarter Deniz Undav könnte es wohl gerade kaum besser laufen. Erst erfüllt sich sein Wunsch, in Schwaben bleiben zu können. Dann hat er privat Grund zur Freude.

Anzeige

Stuttgart (dpa). Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav ist Papa geworden. Der Angreifer und seine Frau Tanja seien «stolze Eltern einer gesunden Tochter geworden», teilte der schwäbische Bundesligist VfB Stuttgart mit und gratulierte zur Geburt. Nur wenige Tage nach seinem neuen Vertrag beim Champions-League-Teilnehmer hat Undav damit einen ganz anderen wunderschönen Grund zur Freude.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Mit dem Verbleib in Stuttgart hatte sich für den 28-Jährigen ein großer Wunsch erfüllt. Das lange Wechsel-Theater nach der Leihe der vergangenen Saison war erst am Freitag zu Ende gegangen. Der VfB soll nach Medienberichten rund 27 Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion gezahlt haben, hinzu können noch Boni kommen. Undav wurde damit zum Rekordeinkauf des VfB.