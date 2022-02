Nationalspieler Schröder und Theis tauschen NBA-Teams

Wie die Houston Rockets bekanntgaben, wechselt Schröder von den Boston Celtics nach Texas – Theis geht im Gegenzug zu seinem früheren Club zurück. Beide Profis hatten erst zu Saisonbeginn Verträge bei den beiden Teams unterschrieben, konnten sich aber nicht etablieren. Am Donnerstag endete die Transferperiode in der besten Basketball-Liga der Welt. Im spektakulärsten Geschäft des Tages ging James Harden im Tausch für Ben Simmons von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers.

In der NBA haben Spieler in den wenigsten Fällen ein Mitspracherecht bei solchen Geschäften. Schröder hatte vor dem Schritt nach Boston für die Los Angeles Lakers gespielt. Dorthin war der 28-Jährige durch ein Tauschgeschäft der Lakers mit den Oklahoma City Thunder gekommen, für die er zuvor zwei Jahre gespielt hatte. Sein erstes Team in der NBA waren von 2013 bis 2018 die Atlanta Hawks.

Theis hatte im August einen Vertrag bei den Rockets unterschrieben, kam in den vergangenen Wochen aber quasi gar nicht mehr zum Einsatz und war zuletzt am 14. Januar aktiv. Theis begann seine NBA-Karriere 2017 bei den Celtics und hatte in den drei Jahren dort seine beste Phase in der NBA. In der vergangenen Saison wurde er dann aber zu den Chicago Bulls geschickt und ging von da im Sommer nach Houston. Sowohl die Celtics wie auch die Rockets sind in dieser Saison bislang weit hinter den eigenen Erwartungen zurück geblieben.

