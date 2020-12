Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 19:58 Uhr

Sevilla

Nations League

Nationalelf mit Süle gegen Spanien – Kroos im Mittelfeld

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann mit Abwehrchef Niklas Süle am Abend in Sevilla gegen Spanien um den Gruppensieg in der Nations League kämpfen.