Vor der Stadthalle sollte in der Stunde vor der Informationsveranstaltung eine Mahnwache stattfinden, auf die auch der Verbund der Initiativen Gegenwind Höchst und die Initiative Altendiez gegen Windkraft im Vorfeld im Vorfeld aufmerksam gemacht hatte. Thema war der Erhalt des Naturparks Nassau ohne Windkraft. Wie bei einer vorherigen Mahnwache vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen war auch dieses Mal wieder Polizei präsent, die jedoch wie gewohnt zu keinem Zeitpunkt einschreiten musste.

Da es am Abend in Strömen regnete, verlagerte sich die Mahnwache in das Foyer der Stadthalle. Dort wurden Flyer verteilt zum Thema „Windkraft droht VG Diez noch immer“ und umfangreiche ...