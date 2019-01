Aus unserem Archiv

Washington

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen neuen Überschalljet in Auftrag gegeben – aber ohne Überschallknall. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin, der für die Nasa schon länger an einem Konzept dafür feilt, sei mit Entwurf, Bau und Test eines solchen Jets beauftragt worden. Das teilte die Raumfahrtbehörde in Washington mit. Bis Ende 2021 soll die Arbeit abgeschlossen sein. Dann soll ein Prototyp des „X-plane“ fertig sein. Dafür erhält der Rüstungskonzern umgerechnet etwa 200 Millionen Euro.