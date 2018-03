Berlin

Die Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder und Andrea Nahles, haben sich gegenseitig Verlässlichkeit in der Regierungsarbeit zugesichert. „Ich glaube, wenn die SPD ein bisschen frecher werden will, werden wir schon darauf eine Antwort finden. Das Entscheidende ist, dass wir uns einig sind“, sagte der CDU-Politiker Kauder in der ARD. Nahles unterstrich, sie schätze Kauder, weil dieser immer verlässlich sei und klare Ansagen mache. „Damit kann ich gut arbeiten. Ich denke, das wird eine gute Sache.“