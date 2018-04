Das Wort „Vorsitzende“ spricht Andrea Nahles aus, als habe es fünf „e“ am Ende. Sie ist die erste Frau an der Spitze der SPD, in 155 Jahren. Mit einer kämpferischen Rede überzeugt sie nach einem turbulenten und krisenhaften Jahr die knapp 600 Delegierten beim Parteitag in Wiesbaden nur mit einem schwachen Ergebnis – 66 Prozent. Selbst als Generalsekretärin hatte sie bessere Ergebnisse. Ihre Gegnerin Simone Lange bekommt trotz einer überraschend schwachen Rede auch ein knappes Drittel der Stimmen. Bei der Verkündung des Ergebnisses herrscht Grabesstille, dann verhaltener Applaus. Die Sozialdemokraten sind erschrocken über sich selbst, dass sie ihre neue Parteichefin mit einem so schwachen Ergebnis ausstatten, obwohl so große Aufgaben vor ihr liegen.

Ihre Bewerbungsrede ist nicht der Grund für das schwache Ergebnis: Nahles beginnt persönlich, stellt sich als katholisches Arbeiterkind aus der Eifel vor, wo sie als Sozialdemokratin ein Sonderling war. Sie ...

