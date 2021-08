Nagelsmann: „Wohlig und warm erst, wenn ich Titel gewinne“

„Jeder weiß, dass ich schon als Spieler davon geträumt habe, für diesen Verein aufzulaufen. Das hat zwar nicht ganz geklappt, aber das kommt meinem Lebenstraum schon sehr nah“, sagte der 34-Jährige im Mitgliedermagazins „51“ über seinen neuen Trainer-Posten. „Aber wohlig und warm wird es erst, wenn ich Titel gewinne. Erst dann bin ich wirklich beim FC Bayern angekommen. Bis es so weit ist, ist es ein unvollendetes Gefühl.“

In allen vier Vorbereitungsspielen gelang dem deutschen Fußball-Rekordmeister kein Sieg. Das dürfte den für fünf Jahre an den Club gebundenen Nagelsmann trotz personeller Schwierigkeiten geärgert haben. „Ich spiele jedes Spiel, um es zu gewinnen, ganz egal welches. Denn ich hasse es, wenn man etwas mit der Gleichgültigkeit spielt, ob man gewinnt oder verliert“, sagte er.

Seine Familie wolle ihm zum Beispiel immer beibringen, dass man beim „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel auch mal verlieren können muss. „Ich kann es vielleicht akzeptieren, dass ich mal verliere. Aber wenn ich anfange, verlieren zu können, bin ich kein Gewinner mehr. Wenn es mir egal ist, wie etwas ausgeht, schaue ich mir einen Film an. Da habe ich keinen Einfluss. Aber solange ich Einfluss auf etwas habe, will ich es auch gestalten – und in meinem Sinn zu Ende bringen“, sagte Nagelsmann.

Zwei Talente langfristig gebunden

Unterdessen verlängerten die Bayern langfristig mit zwei Talenten. Stürmer Lucas Copado (17) und Mittelfeldspieler Arijon Ibrahimovic (15) bleiben dem Verein bis Juni 2024 erhalten. Beide sind in der kommenden Saison in der U19 des FC Bayern eingeplant, haben in den zurückliegenden Wochen aber auch schon regelmäßig bei den Amateuren und bei den Profis mittrainiert.

„Lucas und Ari haben sich bei uns in den vergangenen Jahren prächtig weiterentwickelt und gehörten in ihren Mannschaften zu den Leistungsträgern. Wir sind absolut überzeugt von ihrem Potential und freuen uns sehr, dass sie dem FC Bayern treu bleiben werden“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Copado, Sohn von Francisco Copado und Neffe von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, kam im Sommer 2016 von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern. Ibrahimovic wechselte vor drei Jahren vom Nachwuchs des 1. FC Nürnberg an den FC Bayern Campus.

