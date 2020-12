Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 11:19 Uhr

RB Leipzig

Nagelsmann setzt neue Reize: „Natürlich habe ich Bock“

Jung, talentiert und tatendurstig – die DNA seines Vereins will der Trainer in Leipzig nicht verändern. Allerdings weiß Julian Nagelsmann um die Leistungsschwankungen seiner jungen Profis. Um weiter an Grenzen gehen zu können, verändert er immer wieder das Umfeld.