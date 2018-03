Näder neuer Aufsichtsratsvorsitzender der NADA

Hans Georg Näder ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). Der Aufsichtsrat wählte den 50 Jahre alten Professor für eine fünfjährige Amtszeit.

Foto: Sören Stache – DPA

«Aufgrund seines vielfältigen gesellschaftlichen Engagements repräsentiert Herr Prof. Näder höchst glaubwürdig die Grundwerte der NADA», erklärte die Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann.

Erste Amtshandlung Näders war die Auszeichnung seines Vorgängers, des ausgeschiedenen Aufsichtsratsvorsitzenden Hanns Michael Hölz, mit dem NADA-Kristall für dessen Verdienste im Kampf gegen Doping. Hölz hatte die NADA seit 2005 zunächst als Kuratoriumsvorsitzender und seit März 2011 als Aufsichtsratsvorsitzender begleitet. Das Gremium dankte Hölz für sein «verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Verpflichtung für einen sauberen Sport».

Näder ist geschäftsführender Gesellschafter der Otto Bock HealthCare GmbH, die sich laut NADA-Pressemitteilung seit 2005 offiziell als «Worldwide Partner of the Paralympic Movement» im Behindertensport engagiert. «Als aktiver Hochseesegler und jahrzehntelanges Mitglied der globalen paralympischen Familie sind 'Clean Sports' Teil meiner Kultur», sagte der neue Mann an der Spitze des Aufsichtsrats.