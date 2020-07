Am Freitag, den 24.07. 2020, soll es auf dem Parkplatz des Einkaufsparks in Höhn zwischen 00:30 Uhr und 01:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Höhn (ots). Am Freitag, den 24.07.2020, soll es auf dem Parkplatz des Einkaufsparks in Höhn zwischen 00:30 Uhr und 01:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Hierbei seien ein 46-jähriger Mann mit Fahrrad sowie vier heranwachsende Personen aneinander geraten. Laut Aussage des 46-Jährigen habe es sich bei den vier Heranwachsenden um zwei junge Männer sowie zwei junge Frauen im Alter von 16-18 Jahren gehandelt. Der 46-Jährige sei nach eigenen Angaben durch die beiden jungen Männer angesprochen und nachfolgend mehrfach geschlagen worden. Zeugen, die Hinweise bezüglich des genannten Sachverhaltes geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerburg in Verbindung zu setzen (02663/98050).



