Helsinki

Auf ein Neues: Nachdem der Eurojackpot in der vergangenen Woche wieder nicht geknackt wurde, ist am Abend zumindest die Einstellung des deutschen Lottorekordgewinns möglich. In Helsinki werden um 21.00 Uhr die Zahlen gezogen. Der bisherige alleinige Rekordhalter kommt aus dem Schwarzwald in Baden-Württemberg und hat 2016 genau 90 Millionen Euro abgeräumt. Höher hinaus geht es nicht. Die europäische Lotterie hat seine gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht.