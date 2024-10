Köln

2. Fußball-Bundesliga

Nächster Rückschlag: Köln verliert auch gegen Paderborn

Von dpa

i Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Köln - SC Paderborn 07, 10. Spieltag, RheinEnergieStadion. Kölns Linton Maina (r) und Paderborns Marcel Hoffmeier kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Nächster Rückschlag: Köln verliert auch gegen Paderborn») Foto: Marius Becker/DPA

Der 1. FC Köln schlittert in der 2. Liga in der Krise. Gegen Paderborn kassiert der FC die zweite Niederlage am Stück und stagniert im Mittelfeld.