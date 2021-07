Nächste Testspiel-Niederlage: Wolfsburg unterliegt Lyon

Der VfL Wolfsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga die dritte Testspiel-Niederlage in Serie kassiert.

Beim französischen Topteam Olympique Lyon unterlagen die Niedersachsen am Samstagabend mit 1:4 (1:2). Noch ohne die beiden am Freitag verpflichteten Sebastiaan Bornauw und Lukas Nmecha verlor der Champions-League-Teilnehmer verdient.

Den einzigen Treffer für die Grün-Weißen erzielte Daniel Ginczek in der 30. Minute zum 1:2. Am Sonntag reist der VfL weiter ins Trainingslager nach Bad Waltersdorf in Österreich, wo der neue Trainer Mark van Bommel eine Woche lang intensiv mit seiner Mannschaft arbeiten will. Dann stoßen auch Bornauw und Nmecha zur Mannschaft.

