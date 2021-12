Nächste Nullnummer für Skirennfahrer Straßer – Drama um Noel

Schon in Val d'Isère hatte der 29-Jährige vor eineinhalb Wochen – damals geschwächt von einem Magen-Darm-Infekt – das Finale verpasst.

Drama um Noel

Der Sieg ging an Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen. Der Franzose Clement Noel, der in Val d'Isère gewonnen hatte, steuerte als Schlussläufer im zweiten Durchgang klar auf eine neue Bestzeit zu – ehe er am letzten Tor noch wegrutschte. Zweiter wurde der französische Gesamtweltcup-Sieger Alexis Pinturault mit 0,10 Sekunden Rückstand, Dritter der Schwede Kristoffer Jakobsen (+0,11).

Neben Straßer, der größten Slalom-Hoffnung unter den deutschen Herren, war auch für dessen Teamkollegen nach dem ersten Lauf in Italien Schluss. Fabian Himmelsbach, Julian Rauchfuß und Anton Tremmel belegten die Plätze 34, 36 und 48. David Ketterer schied aus.

