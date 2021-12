Plus Koblenz

Essenz des Unbegreiflichen: Daniella Sheinmans „(9/11 Series)“ im Ludwig Museum

Als Daniella Sheinman ihre Werke erstmals in Koblenz zeigte, lagen die Anschläge auf das World Trade Center noch in der Zukunft. Damals, 1999, war die Künstlerin im Ludwig Museum mit ihrer Installation „Meanings of Life“ zu sehen, in der jedoch bereits jene Ahnung von Zerstörung mitschwingt, die später auch die „(9/11 Series)“ prägen sollte: zwölf großformatige Zeichnungen, in denen Sheinman die Unsicherheit einer Welt bannte, die nach dem Angriff auf die Zwillingstürme nicht mehr die war, die sie schien.