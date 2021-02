Nadal klar weiter – Zverev in Night Session gegen Djokovic

Melbourne (dpa). Jetzt sind es nur noch drei Schritte bis zum Grand-Slam-Rekord: Rafael Nadal hat nach einem weiteren imponierenden Auftritt das Viertelfinale der Australian Open erreicht.

Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien bezwang am Montag den an Nummer 16 gesetzten italienischen Tennisprofi Fabio Fognini in 2:16 Stunden 6:3, 6:4, 6:2. Nadal bleibt in Melbourne damit ohne Satzverlust.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der 34-Jährige auf den Griechen Stefanos Tsitsipas oder Fogninis Landsmann Matteo Berrettini. „Im Viertelfinale eines Grand Slams gibt es nur noch schwere Gegner. Es wird eine große Herausforderung“, sagte Nadal im Siegerinterview auf dem Platz. Zum 13. Mal steht er bei den Australian Open im Viertelfinale, zum 43. Mal hat er es bei einem Grand-Slam-Turnier unter die besten acht Spieler geschafft.

„Das wusste ich nicht, eine schöne Zahl“, sagte Nadal. Eine weitaus schönere und bedeutendere Zahl würde er mit drei weiteren Siegen Down Under erreichen: Erst einmal – im Jahr 2009 – hat der Linkshänder aus Mallorca die Australian Open gewonnen. Sollte er tatsächlich am Sonntag triumphieren, würde er sich mit seinem 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier den alleinigen Bestwert sichern vor dem Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr fehlt und wie Nadal 20 Mal bei einem der vier wichtigsten Turniere den Titel gewonnen hat.

Erst im Endspiel könnte es zu einem Duell zwischen Nadal und Novak Djokovic oder Alexander Zverev kommen. Das Viertelfinale zwischen dem 23 Jahre alten Hamburger und dem Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Djokovic wurde für Dienstag als letztes Match der Night Session (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) angesetzt. Zuvor (9.00 Uhr) stehen sich im Damen-Viertelfinale Serena Williams aus den USA und die an Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep gegenüber.

Überraschend einen Platz im Viertelfinale sicherten sich die US-Amerikanerinnen Jessica Pegula und Jennifer Brady. Die ungesetzte Pegula gewann gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine 6:4, 3:6, 6:3. Die Nummer 61 der Weltrangliste steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers und trifft dort auf ihre gute Freundin Brady, die sich gegen die Kroatin Donna Vekic 6:1, 7:5 durchsetzte.

Im Herren-Viertelfinale kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zweier formstarker Russen zwischen den ATP-Cup-Siegern Daniil Medwedew und Andrej Rubljow. Der Weltranglisten-Vierte und ATP-Finals-Champion Medwedew ließ dem Amerikaner Mackenzie McDonald beim 6:4, 6:2, 6:3 keine Chance. Wenig später profitierte Rubljow im Match gegen den Norweger Casper Ruud von der Aufgabe seines Gegners.

Rubljow führte 6:2, 7:6 (7:3), als Ruud wegen Bauchmuskelproblemen nicht weiterspielen konnte. Da auch der Qualifikant Aslan Karazew am Vortag weitergekommen war, stehen erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier drei russische Herren im Viertelfinale.

Für Medwedew war es der 18. Sieg in Serie. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte er das Masters-1000-Event in Paris und die ATP Finals in London gewonnen. Zu Beginn dieser Saison holte er zusammen mit seinem Landsmann Rubljow den ATP Cup und gewann alle seine vier Einzel.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-444359/6