Nachwuchsschützen überzeugen bei der Dortmunder PreISAS

Kein Teaser vorhanden

Foto: Jürgen Vohl

In der Offenen Klasse des Kleinkaliber-Liegendkamps starteten die B-Junioren Kenny Vohl, Kevin Bär und Dominik Hartmann. Bär und Vohl kamen auf 586 Ringe und belegten die Ränge acht und neun. Mit 584 Ringen wurde Hartmann 13. Am Start war hier auch der 32-jährige Ex-Wissener Christian Lauer, der jetzt für Herxheim in der Pfalz schießt. Er schoss 580 Ringe und belegte Rang 18.

Gleich zwei Programme wurden von Vohl und Hartmann in der Disziplin KK-Freie-Waffe 3x40 absolviert. Kenny Vohl schoss 1108 und 1099 Ringe und belegte in der Gesamtwertung den 17. Platz. Nach Problemen im Stehendanschlag zeigte die Trefferanzeige 1095 und 1082 Ringe für Dominik Hartmann, die ihn auf den 20. Gesamtplatz brachten.

Nur ein Programm konnte Kevin Bär berufsbedingt schießen. Das fiel aber mit 1139 Ringen ganz stark aus, sodass er in seinem Durchgang den fünften Rang erreichte.

Ebenfalls mit einem Start musste sich Anna Brühl in Dortmund begnügen. Die B-Juniorin kam mit dem KK-Sportgewehr 3x20 auf 549 Ringe und den 20. Platz. Nicht am Start war Sabrina Schwinem, die wegen einer Bauchmuskelzerrung passen musste.

In der kommenden Woche sind Kevin Bär, Kenny Vohl, Dominik Hartmann und Anna Brühl erneut in Dortmund im Einsatz. Am Mittwoch schießen die drei B-Junioren am späten Vormittag bei der ISAS in einem Weltklassefeld mit etlichen internationalen Topschützen erneut den Wettbewerb KK-Freie-Waffe 3x40, ehe am Nachmittag Anna Brühl ihren Wettkampf mit dem KK-Sportgewehr 3x20 hat. jv