Nachwuchs in Betzdorf im Aufwind

Daniel Immel vom gastgebenden TC Grün-Weiß Betzdorf gab beim Jugendturnier seines Vereins in der Klasse U 16 alles und wurde Dritter.

Foto: byJogi – Jürgen Augst

In insgesamt neuen Wettbewerben der Altersklassen U 10 bis U 18 ging es um Ranglistenpunkte. Auf der Anlage am Scheuerberg gaben die Nachwuchsspieler, die vor allem aus der Region angereist waren, alles und zeigten den Zuschauern zum Teil sehenswerten Tennissport. Dabei spielte allerdings das Wetter nicht immer mit: Am Freitag mussten die Wettbewerbe kurzfristig nach Bad Marienberg in die Halle verlegt werden, und auch am Finaltag am Sonntag zwang der Regen die Verantwortlichen und die Aktiven zu einer anderthalbstündigen Unterbrechung der Spiele.

Zu den sportlichen Glanzpunkten bei diesem Jugendturnier gehörte der Wettbewerb der Altersklasse U 18 bei den Mädchen. Juliane Lorenz (TC GW Betzdorf) setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen Ramona Kölzer von der ASG Altenkirchen in zwei hart umkämpften Sätzen mit 7:5, 6:2 durch. (Ergebnisse folgen) ot