Nachtragsmeldung zum Wohnungsbrand in Kastellaun

Die in Brand geratene Wohnung ist mittlerweile vollständig gelöscht.

Der alleinige Bewohner der betreffenden Wohnung ist ansprechbar und wird mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Schadenshöhe und Brandursache stehen zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest. In den kommenden Tagen werden Brandermittlungen vor Ort durchgeführt.



