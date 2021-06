Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden, B327, Höhe Emmelshausen

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:35 Uhr auf der Hunsrück-Höhenstraße in Höhe der Abfahrt Halsenbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 35-jährige aus dem Hunsrück, aus südlicher Richtung kommend nach Halsenbach abzubiegen, übersah in diesem Zuge jedoch eine entgegenkommende 51-jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum Koblenz. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich totalbeschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden alleinigen Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in Koblenzer Kliniken eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B327 knapp 2 Stunden vollgesperrt werden. Eine Umleitung durch die Ortslage Emmelshausen wurde gewährleistet.



