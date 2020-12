Am 02.12.2020 gegen 19:25 Uhr befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin die L 121 in der Gemarkung Mülheim-Kärlich aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Weißenthurm.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein ebenfalls 57-jähriger Pkw-Fahrer in Höhe des Industriegebiets Urmitz/Rhein aus einem Grundstück nach rechts auf die L 121 ein. Kurz nach dem Einfahren auf die L 121 kam es zum Auffahrunfall der beiden Fahrzeuge. Der Aufprall war dabei so heftig, dass der einfahrende Pkw-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt wurde und durch die FFW Mülheim-Kärlich aus seinem Pkw befreit werden musste. Er wurde durch den Verkehrsunfall schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt und ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Während der Unfallaufnahme musste die L 121 für ca. 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die FFW Mülheim-Kärlich, das DRK, die Straßenmeisterei Koblenz, ein Abschleppunternehmen und die Polizeiinspektion Andernach.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

Sauter, PHK

Telefon: 02632/921-0

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Homepage der PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell