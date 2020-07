Ochtendung (ots). Am 22.07.2020 gegen 08:55 Uhr wurde der Polizei Mayen ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der L117, in Höhe der Anschlussstelle A48, gemeldet.



Zum jetzigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein 80-jähriger Fahrzeugführer, bei dem Verlassen der Autobahnausfahrt, die Vorfahrt der auf der L117 befindlichen Verkehrsteilnehmerin missachtete und es so zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. In der Folge wurde die 52-jährige Fahrzeugführerin verletzt und in ein Krankenhaus in Koblenz verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die L117 zeitweise voll gesperrt werden.



Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst inkl. dem Rettungshubschrauber, die Polizei Mayen sowie Autobahnpolizei Mendig und die Straßenmeisterei Kruft.



An der Unfallstelle wurden durch eine/n Ersthelfer/in neuwertige und augenscheinlich hochwertige Wolldecken und ein Kissen zur Betreuung der Verunfallten hinterlassen. Die Polizei Mayen hat diese nach der Unfallaufnahme an sich genommen und bittet den Eigentümer nun, sich zur Entgegennahme der Gegenstände bei der Dienststelle zu melden.



