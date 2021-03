Nachtragsmeldung: PI Simmern – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 30jähriger Motorradfahrer aus der Region die L218 von Laubach kommend in Richtung Simmern.

Der Fahrer eines Pkw mit Anhänger befuhr die K35 aus Horn kommend in Richtung Einmündung K35 / L218. Dort beabsichtigte er, mit seinem Fahrzeug nach links auf die L218 abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die L 218 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.



