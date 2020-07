Am Mittwoch, 22.07. 2020, 19:00 Uhr, kam es auf der B 9 aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Koblenz ca. 200 m vor der Abfahrt Industriegebiet Mülheim-Kärlich zu einem Verkehrsunfall.

Andernach (ots). Am Mittwoch, 22.07.2020, 19:00 Uhr, kam es auf der B 9 aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Koblenz ca. 200 m vor der Abfahrt Industriegebiet Mülheim-Kärlich zu einem Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Transporter kam auf den rechtsseitigen Grünstreifen, lenkte daraufhin nach links, überschlug sich, touchierte die Leitplanke und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 20-jährige Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die B 9 war in Fahrtrichtung Koblenz für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Die linke Spur der Gegenfahrbahn war ebenfalls zeitweise gesperrt.



