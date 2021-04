Nachtrag zum Verkehrsunfall von heute Morgen 10:54 Uhr

Die 44-jährige Unfallverursacherin übersah, vermutlich aus Unachtsamkeit, ein Stoppschild und fuhr so unvermittelt in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Fahrzeug der 37-jährigen Unfallbeteiligten. Beide Fahrzeuginsassen und ein Beifahrer mussten schwerverletzt geborgen und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden; eine Lebensgefahr besteht aber offensichtlich für keine der Beteiligten. Die L 226 war für ca. eine Stunde gesperrt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



